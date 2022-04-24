Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da halı sahanın gün ısılarını internet üzerinden ilan verip, hayali olarak 70 bin TL'ye satan kadın yakalandı.

Antalya'da 22 Nisan Cuma günü bir halı sahadaki gün ısı panelleri ve alüminyum kapıları, işletme sahibinin bilgisi dışında internet sitesi üzerinden farklı kişiler aracılığıyla verilen ilanla hayali olarak 70 bin TL'ye satıldı. Olay üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayın şüphelisinin D.D. adlı kadın olduğunu tespit etti. 23 Nisan Cumartesi günü yakalanan şüpheli D.D.'nin yapılan sorgulamasında açıktan hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, otodan hırsızlık, güveni kötüyü kullanma, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 23 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli D.D. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa