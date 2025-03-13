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Halı Sahada Maç Sırasında Genç Sporcu Hayatını Kaybetti

Halı Sahada Maç Sırasında Genç Sporcu Hayatını Kaybetti
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İstanbul Bakırköy'de halı sahada maç sırasında fenalaşan 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan, aniden yere düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İstanbul Bakırköy'de halı sahada maç sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan aniden yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23: 00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesindeki halı saha'da meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan isimli şahıs maç sırasında aniden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan'ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırıla şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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