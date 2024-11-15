Üye Girişi
Haberler

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da halı sahada futbol oynayan 18 yaşındaki Berat Karaaslan, aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Halı sahada futbol oynayan 18 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti... O anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı oynayan 18 yaşındaki genç aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği ve yere yığılma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray'ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan (18), futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı anlatan halı saha yetkilisi, gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı? Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir? Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle! Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi? Arka Sokaklar SON BÖLÜM tek parça full HD izleme linki ( 691. bölüm)! Rumca salyangoz ne demek? Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne, kaç milyon dolar (80 milyon dolar)? Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.