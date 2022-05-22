Halı saha maçında kan aktı - Haberler

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Halı saha maçında kan aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halı saha maçında kan aktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçı yapan E.K. ve O.Ç. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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