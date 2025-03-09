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Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Adam Hayatını Kaybetti

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçında kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Ali Cebesoy (37) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndaki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy dün saat 22: 00 sıralarında Kadınlar Denizi'nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy'un kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ali Cebesoy'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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