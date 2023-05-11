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Halı saha maçında çene kıran kavga: 3 gözaltı

Halı saha maçında çene kıran kavga: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada bir kişinin çetesinin kırılması sonu hastanelik olmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada bir kişinin çetesinin kırılması sonu hastanelik olmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı sahadaki futbol maçında taraflar arasında sert oynayıp faul yapılmasıyla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada çenesine tekme alıp darp edilen A.Y. (18) çenesi kırılarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili D.K.(17), M.D..(17) ve K.Y.(15), Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Futbol Samsun 3. Sayfa Haberler

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