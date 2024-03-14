Halfeti'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Durak kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Hüseyin G.'nin kullandığı 27 NP 273 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık tarlasına devrildi. Yaralanan sürücü çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA