Halep'te PKK/YPG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışma: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda şu ana kadar 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında çatışmalar patlak verdi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ordunun ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki hareketleri, tam yeniden konuşlanma planı çerçevesindedir. Bu adım, SDG tarafından sivillere ve orduya yönelik tekrarlanan saldırılardan sonra geldi. Askeri operasyon niyetimiz yoktur ve 10 Mart anlaşmasına tamamen bağlıyız. SDG, anlaşmalara aykırı olarak yeni noktaları ve köyleri ele geçirmeye çalışıyor. Ordu, artan saldırılardan sivilleri ve kendi personelini korumak için hareket ediyor" denildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, çatışmalarda şu ana kadar 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. SDG'nin Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresindeki bölgelere saldırdığı aktarılan haberlerde, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden tüm yolların kapatıldığı ifade edildi. Haberlerde bölgedeki camilerden halkın sokağa çıkmaması için anons yapıldığı belirtildi. - HALEP