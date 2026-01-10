Haberler

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Şeyh Maksud'da SDG'nin canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri kurtardı

Güncelleme:
Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü SDG tarafından rehin alınan sivilleri kurtararak bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, arama ve tarama operasyonlarını tamamlamak, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla ordu güçleriyle koordineli olarak Halep'in Şeyh Maksud Mahallesine giriş yaptı. İç Güvenlik Kuvvetleri, Şeyh Maksud Mahallesinde köşeye sıkışan bazı terör örgütü SDG mensupları tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı. Siviller, İç Güvenlik Güçleri tarafından Şeyh Maksud Mahallesinden tahliye edildi.

İç Güvenlik Güçleri, ordunun operasyonunun ardından çaresiz kalarak bir hastanede konuşlanan terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için ikna çalışmaları sürdürüyor.

"Sağlık tesislerini ve personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlalidir"

Halep Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma yaptığı açıklamada, "Terör örgütünü, Şeyh Maksud Mahallesindeki Yasin Hastanesi'nden sağlık personeli ve çalışanları zorla çıkardıkları ve hastaneyi karargaha dönüştürdükleri için en sert şekilde kınıyoruz. Bu, sağlık tesislerini ve sağlık personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlalidir. Bu, sağlık sektörüne karşı işlenmiş ciddi bir suçtur, sivillerin ve hastaların hayatını tehlikeye atmakta ve bölge sakinlerini tıbbi bakıma ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim temel hakkından mahrum bırakmaktadır" dedi. - HALEP

