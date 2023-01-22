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Halep'te çöken 5 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Halep'te çöken 5 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16'ya yükseldi.

Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16'ya yükseldi.

Suriye'nin Halep kentinde çöken binada can kaybı yükseldi. Şeyh Maksud Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Binanın temelini etkileyen su sızıntısı nedeniyle çöktüğü üzerinde duruluyor. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye 3. Sayfa Haberler

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