Halep'te çöken 5 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi 3. Sayfa Haberleri Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16'ya yükseldi. Suriye'nin Halep kentinde çöken 5 katlı bir binada can kaybı 16'ya yükseldi. Suriye'nin Halep kentinde çöken binada can kaybı yükseldi. Şeyh Maksud Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın temelini etkileyen su sızıntısı nedeniyle çöktüğü üzerinde duruluyor. - HALEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye 3. Sayfa Haberler

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