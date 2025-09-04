Haberler

Halep Havaalanı Yakınında Dron Saldırısı: 1 Ölü

Suriye'nin Halep şehrinde, Halep Havaalanı yakınında bir araca düzenlenen dron saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumlusu henüz belirlenemedi.

Suriye'de bulunan Halep Havaalanına yakınında bir araca düzenlenen dron saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de bulunan Halep Havaalanına yakınına dron saldırısı düzenlendi. Suriye basını, saldırının havaalanı yakınındaki bir araca düzenlediğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının kim tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
