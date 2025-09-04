Halep Havaalanı Yakınında Dron Saldırısı: 1 Ölü
Suriye'nin Halep şehrinde, Halep Havaalanı yakınında bir araca düzenlenen dron saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumlusu henüz belirlenemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa