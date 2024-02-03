Halay çekenlere davul çalarken hayatını kaybetti... O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde halay çeken gruba davul çalan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Alınan bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen adam, halay çeken gruba davul çaldığı esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.