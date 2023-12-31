Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından cinayet büro dedektifleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgut U. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgut U.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., N.D., S.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ