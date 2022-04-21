Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arananlar listesinde olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arananlar listesinde olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahıslar listesinde olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan Y.K. (35) ile hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ş. (33), jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serdivan, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title