Haklarında hapis cezası bulunan narkotik suç firarisi 2 kişi yakalandı - Haberler

Eskişehir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonunda haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Odunpazarı İlçesi'nde yakalandı.

'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak', 'Hırsızlık', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Tehdit', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 9 yıl 16 ay hapis cezası bulunan S.V. isimli şahıs ise Tepebaşı İlçesi'nde yakalandı.

Firari şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa