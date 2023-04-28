Haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde kimlik kontrolü yapılan A.Z. isimli şahsın 'Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 farklı aranma kaydı ve toplam 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, F.K. isimli şahsın 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundun 2 farklı aranma kaydı ve 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, M.K. isimli şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranma ve bu suç çerçevesinde 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR