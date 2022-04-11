Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı - Haberler

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Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı

Denizli'de haklarında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 19 ve 20'şer yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı yakalandıktan sonra tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de haklarında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 19 ve 20'şer yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan toplam 19 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçundan toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen dolandırıcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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