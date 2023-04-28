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Hakkında 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan PKK'lı terörist Rasim Akyol, Milli İstihbarat...

Hakkında "silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan PKK'lı terörist Rasim Akyol, Milli İstihbarat...

3. Sayfa Haberleri

Hakkında "silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan PKK'lı terörist Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan PKK'lı terörist Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyet güçlerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK 3. Sayfa Haberler

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