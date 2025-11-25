Haberler

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Muş'ta jandarma devriyesinde, hakkında hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi esnasında şüpheli görülen M.A.K. isimli şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorguda, M.A.K.'nın Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve infaza yönelik arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
