Hakkında Kesinleşmiş 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN