Hakkında Kesinleşmiş 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ali D. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ali D.'yi (36) Küçükyenice Mahallesi'nde yakaladı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa