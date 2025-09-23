Hakkında Kesin Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde, 'silahlı tehdit' suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "silahlı tehdit" suçundan aranması bulunan O.T.'nin (38) Esenevler Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
