Hakkında Kesin Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "silahlı tehdit" suçundan aranması bulunan O.T.'nin (38) Esenevler Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN