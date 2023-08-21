Hakkında hapis cezası olan 3 firari, jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Köşk, Kuyucak ve İncirliova ilçelerinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan 3 aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan Ş.A., Kuyucak ilçesinde "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 15 gün hapis cezası bulunan O.T. ile İncirliova ilçesinde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.Y. isimli 3 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN