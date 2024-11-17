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Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

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Konya'da, hakkında toplamda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yarım saat süren kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Aranması olan şahıs, yarım saatlik kovalamaca sonrası yakalandı

KONYA - Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yarım saatlik kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında farklı suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G.'nin içerisinde bulunduğu aracı Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde belirleyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Yapılan tüm ihtarlara rağmen kaçamaya devam eden sürücü Yeni İstanbul Caddesi, Adana Çevre Yolu Caddesi ardından tekrar Yeni İstanbul Caddesine çıkış yaptı. Firari sürücünün içerisinde bulunduğu araç yarım saatlik kovalamaca sonrası cadde üzerindeki sanayi kavşağında kontrollü olarak durduruldu. Hakkında 7 yıl farklı suçlardan aranması bulunan Mehmet G., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Polis ekipleri araç üzerindeki incelemelerinin ardından şahsın kaçtığı otomobil, otoparka kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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