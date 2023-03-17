Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te FETÖ/PYD örgütüne yönelik yürütülen operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A.T. yakalandı. Yakalanan firari FÖTE üyesi M.A.T, işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürüldü. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title