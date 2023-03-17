Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ/PYD örgütüne yönelik yürütülen operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A.T. yakalandı. Yakalanan firari FÖTE üyesi M.A.T, işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürüldü. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa