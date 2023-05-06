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Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 05.05.2023 tarihinde yürütülen çalışmalarda bir kişi yakalandı. Yakalanan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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