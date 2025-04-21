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Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 8 yıl hapis cezası alan K.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında önemli bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, Afyonkarahisar il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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