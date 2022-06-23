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Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Kararın Hanefi Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Politika Haberler

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