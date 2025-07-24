Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan Y.E. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.E., ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa