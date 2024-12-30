Hakkında 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sercan Ç.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde hakkında parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sercan Ç.'yi (32) yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa