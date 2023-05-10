Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda görevli polis ekipleri denetimlerini sürdürdüğü esnada durumundan şüphelendiği bir kadın şahsı durdurdu. Şahsa yapılan sorgulamada silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Havalimanında gözaltına alınan N.D adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı polis ekipleri havalimanı ve çevresinde kişilere yönelik denetimlerini gerçekleştirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu kadından kimlik ibraz etmesini istedi.Polis ekipleri, kadın şahsın kendilerine verdiği K.G adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyince şahsı parmak izi testine götürdü. Burada yapılan kontrollerde şahsın Maoist Komünist Partisi silahlı terör örgütü üyesi N.D olduğu tespit edildi. Kadın şahsın, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat ve İnfaz bürosunca kesilmiş 6 yıl 3 ay cezasının olduğunun belirlenmesi üzerine şahıs adli makamlara sevk edildi. N.D işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.