Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis ekipleri silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kadını yakaladı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı polis ekipleri havalimanı ve çevresinde kişilere yönelik denetimlerini gerçekleştirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu kadından kimlik ibraz etmesini istedi. Polis ekipleri, kadın şahsın kendilerine verdiği K.G. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyince kadını parmak izi testine götürdü. Burada yapılan kontrollerde şahsın Maoist Komünist Partisi (MKP) silahlı terör örgütü üyesi N.D. olduğu tespit edildi. Kadının, Van Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz bürosunca kesilmiş 6 yıl 3 ay cezasının olduğunun belirlenmesi üzerine hükümlü adli makamlara sevk edildi. N.D. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL