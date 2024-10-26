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Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli, Kanepenin Altında Yakalandı

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Konya'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ve 17 suç kaydı bulunan H.Ş., polisin baskını sırasında saklandığı kanepenin altında yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Konya'da saklandığı kanepenin altında böyle yakalandı

KONYA - Konya'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 farklı suç kaydı bulunan şüpheli polisin geldiğini görünce saklandığı kanepenin altında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin izini buldu. Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören H.Ş. ise evde eşyalarla dolu bir odadaki kanepenin altına gizlendi. Şüpheli H.Ş., ekiplerce saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan poliste 17 kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli, Kanepenin Altında Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa

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