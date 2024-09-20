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Hakkında 5 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 5 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. K.G. isimli şahıs, kadına karşı basit yaralama ve dolandırıcılık suçlarından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama ve Bilişim Sistemlerinin Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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