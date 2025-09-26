Haberler

Hakkında 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Yunan Adasına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Hakkında 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Yunan Adasına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.G., Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (33) isimli şahsı, Kaş ilçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

