Hakkında 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Yunan Adasına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.G., Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (33) isimli şahsı, Kaş ilçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA