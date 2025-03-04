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Hakkında 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tekirdağ'da Yakalandı

Hakkında 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tekirdağ'da Yakalandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 30 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 30 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Şubat 2025 tarihinde yapılan araştırmalar kapsamında B.E. isimli kişinin "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında 30 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.E., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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