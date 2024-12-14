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Hakkında 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.T. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Arsuz Cumhuriyet Mahallesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 10 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan H.T. adlı şahıs yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şüpheli H.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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