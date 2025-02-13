AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Hakkında 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Balıkesir'de Yakalandı

Hakkında 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Balıkesir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlık suçlarından 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.'nın Avcılar Mahallesi'ne zeytin satmaya geleceğini tespit etti. Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte şampiyon olma ihtimalleri
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
img

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.