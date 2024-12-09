Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Hakkında 27 Arama Kaydı Bulunan Şahıs Ayvalık'ta Yakalandı

Hakkında 27 Arama Kaydı Bulunan Şahıs Ayvalık'ta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahte banka ve kredi kartı suçlarından 27 adet arama kaydı olan H.Y., 62 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı. Polis, yapılan operasyonla şahsı saklandığı yerden aldı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masası'nca 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. isimli şahıs, Ayvalık polisinin yerinde müdahalesiyle yakalandı.

H.Y.'nin kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık'ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri; şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde sıkı bir takip başlattı.

H.Y.'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon sonucunda şahsı kıskıvrak yakaladı.

Yapılan ilk sorgulamasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarılan H.Y., hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
img

Memurların zam talebi belli oldu
img

Kira fiyatları düşecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.