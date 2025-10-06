Hakkında 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 26 yıl hapis cezası ile aranan 32 yaşındaki şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Eeinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Z.Ç., isimli şahsın 'büyükbaş veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında, 26 yıl

Hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR