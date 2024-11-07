Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Kayseri'de Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; 'Yağma ve Hırsızlık' suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı. emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ