Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Hatay İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan ve hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin takibiyle Isparta'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Hatay İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan hakkında 24 yıl 41 ay hapis cezası bulunan şahsı yapılan takip sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA