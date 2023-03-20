Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Zonguldak'ta farklı suçlardan hakkında 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, birden fazla kişiyle yağma, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından hakkında 20 yıl 9 ay hapis cezası ve aranma kararı bulunan R.K. (29) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK