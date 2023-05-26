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Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 18 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 18 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kuyucak Aydın 3. Sayfa Haberler

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