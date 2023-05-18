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Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesinde 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 18 yıl hapis cezası bulunan L.D. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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