Hakkında 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bolu'da Yakalandı

Bolu'da, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 16 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan F.Ç isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, "kasten yaralama-mala zarar verme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 25 gün hapis ve 2 bin lira adli para cezası bulunan F.Ç isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

