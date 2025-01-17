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Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Bandırma'da Yakalandı

Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 3 farklı hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 3 farklı hırsızlık suçundan aranan M.K., saklandığı adreste gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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