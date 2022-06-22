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Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı

Bayrampaşa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunan firari yakalandı.

Bayrampaşa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunan firari yakalandı.

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde polis ekiplerince suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs, kontrol edilmek amaçlı durduruldu. Üzerinde kimliği bulunmayan şahsın şüpheli davranışlarda bulunması sebebiyle gözaltına alındı. Şahısla ilgili sistem üzerinde detaylı bilgilere bakıldı. Yapılan kontrolde beyan ettiği bilgilerin şüpheli şahsa ait olmadığı belirlendi. Bu sırada, uygulama noktasından kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli şahıs, yakalandı. Yapılan incelemede, şüpheli şahsın V.G. olduğu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarındaki 3 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunduğu tespit edildi. Hakkında "görevli memura mukavemet" suçundan işlem yapılan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Bayrampaşa 3. Sayfa Haberler

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