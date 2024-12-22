Hakkında 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı operasyonla yakaladı. A.A., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyon neticesinde; hakkında 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan A.A.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ