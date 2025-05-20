Hakkında 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin KEP, KAFES-JABS ve AVCI programları kullanarak yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda firari şahsın yerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce; KEP, KAFES-JABS ve AVCI programları kullanılarak yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanmıştır. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI